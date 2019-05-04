«الصحة» تكرم أول طبيبتين إماراتيتين بالبورد العربي تخصص أنف وأذن

المصدر: دبي-وام

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تعتز وتفخر بالكفاءات الوطنية الطبية التي تشكل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال تسليمه درع التكريم لكل من الدكتورة فايزة أحمد يوسف أحمد و الدكتورة عائشـــة عبد اللطيف عبد الله الشيبة بوصفهما أول طبيبتين إماراتيتين بالدولة تتخرجان في برنامج البورد العربي بتخصص الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق وجراحتها في أول دفعة من مواطنات الدولــة. ونوه إلى التزام الوزارة باستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية الوطنية وتطويرها بهدف تسريع وتيرة التوطين في هذا المجال الحيوي.