حشر بن مكتوم يحضر مأدبة غداء أقامها محمد بن الشيخ مجرن

المصدر: دبي ـ وام

حضر سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير عام دائرة الإعلام بدبي مأدبة الغداء التي أقامها محمد بن الشيخ مجرن بمجلسه بند الشبا بدبي تكريماً لسموه وعدد من الشيوخ.

كما حضر المأدبة الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ بطي آل مكتوم والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ جمال بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات. وأعرب عوض بن مجرن عن خالص شكره وتقديره للشيوخ لتشريفهم المجلس داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.