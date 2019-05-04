محمد العلماء يطلع على سير العمل في مستشفى الكويت بدبي

المصدر: دبي-وام

اطلع محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أقسام الاستقبال والعيادات والمختبر والأشعة والصيدلية والمعدات الطبية والدوائية وقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكويت بدبي .

أثنى العلماء خلال جولة بالمستشفى رافقه خلالها الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات والدكتور عبد الرزاق أميري مدير مستشفى الكويت بدبي - على سير الأداء بها ووجه بتطوير غرف العمليات وتزويدها بأحدث التقنيات مؤكداً ضرورة الالتزام بتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تسعد المرضى والمتعاملين ليستمر المستشفى في مسيرته الريادية المشهودة.

وأوضح أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث تغيير إيجابي في تقديم الرعاية الصحية ومواصلة تحسين الرحلة العلاجية للمرضى لتمهيد الطريق أمام حقبة جديدة من دمج الرعاية الصحية بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والاعتماد على نموذج رعاية صحية أكثر استباقية في طرق تشخيص لبعض الأمراض وعلاجها.

بدوره أشار الدكتور يوسف السركال إلى أن الوزارة لديها دراسة شاملة وخطط زمنية لدعم المستشفيات بمستلزماتها وفق معايير تواكب توقعات المرضى وثقتهم بالوزارة لافتاً إلى أن مستشفيات الوزارة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرتها نحو العالمية .

وأكد عزم الوزارة الاستفادة من الابتكارات الطبية وتقنيات الجيل المقبل في تحسين أساليب التشخيص والعلاج لضمان تمتع المرضى برحلة علاج ميسرة في منشآت الوزارة وأشاد بدور الكفاءات الوطنية وإسهامها في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفق تطلعات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.