«إعلام» شرطة رأس الخيمة تنال جائزة التميّز الاجتماعي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تحت رعاية وحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك - رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، احتفلت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، بجائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثانية 2019م، التي حصدتها بجدارة إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نتيجة جهود حثيثة بذلها فريق عمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، في تقديم أفضل برامج التوعية المجتمعية، والتواصل مع كافة فئات المجتمع، وتقديم كافة أشكال الدعم والتوجيه المعنوي والتوعوي لأفراد الجمهور، الأمر الذي عزز الأمن والأمان في مجتمع الإمارة، حرصاً من إدارة الإعلام والعلاقات العامة، على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية المتمثلة في نشر التوعية الأمنية ضمن نطاق واسع شمل وغطى كافة جمهور الإمارة من المواطنين والمقيمين والزوّار، لتتصدر بذلك إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، وبجدارة جائزة التميز الاجتماعي للمرة الثانية.

تسلّم الجائزة، العقيد مروان عبد الله جكة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بحضور فريق إدارة الإعلام العلاقات العامة، مؤكداً بأن هذا الإنجاز المتميز قد نبع من حرص كافة موظفي إدارة الإعلام المتميزين على تطبيق قيمة (العمل بروح الفريق الواحد) وهي إحدى قيم وزارة الداخلية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الجماعي، وبالأخص حين تقديم الخدمات الشرطية والأمنية إلى المجتمع، وقد حرص فريق عمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة، على تفعيل روح العمل الجماعي من خلال نشر التوعية الأمنية، مما أسهم في النهوض بمستوى أداء الإدارة العام، وارتفاع مؤشرات الأداء القائمة على الإبداع والابتكار في العمل الإعلامي الشرطي الذي يسعى إلى دعم وخدمة المجتمع.