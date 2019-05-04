دعوة للالتزام باشتراطات السلامة في الخيام الرمضانية

المصدر: أبوظبي - وام

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، أصحاب الخيام الرمضانية إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة والوقاية من الحرائق حفاظاً على أرواح مرتادي الخيام وتمتعهم بأوقات إفطار آمنة.

وأكد العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي اكتمال الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حاثاً على ضرورة توفير اشتراطات الوقاية اللازمة في الخيام التي تقدم خدمات الإفطار، أو التي يرتادها الزوار للسحور، وبيوت الشعر والعريش والمطابخ المنزلية.

وشدد على أهمية تطبيق «كود الإمارات» للوقاية من الحرائق عند نصب الخيام، والتأكد من توفير جميع المستلزمات الفنية الضرورية لسلامة الخيام من الحرائق، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق، والاستعانة بالفنيين المعتمدين في التمديدات الكهربائية، مشيراً إلى إنه سيتم متابعة الخيام عبر التفتيش المباشر للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وناشد مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي أصحاب الخيام الرمضانية، بضرورة توعية مرتاديها والعاملين فيها، وإرشادهم بالتصرف الأمثل عند حدوث أي طارئ، لافتاً إلى أنه سيتم مخالفة الخيمة غير الملتزمة باشتراطات السلامة العامة وفقاً للوائح الدفاع المدني.

وأوضح العقيد مهندس محمد سالم حبوش مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، بأنه تم إعداد لوائح وتعليمات مطبوعة، توضح المواصفات والإرشادات الفنية، للراغبين في إنشاء خيام رمضانية، داعياً الجمهور للتواصل مع الدفاع المدني على الهاتف 999 في حالات الطوارئ.

إجراءات

حددت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي إجراءات ومواصفات فنية على الأفراد والشركات والمؤسسات التي ترغب في إنشاء خيام رمضانية من أبرزها توفر السعة الكافية التي تحقق شروط سلامة شاغليها، ومنع التخزين داخل الخيام، أو استعمال الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخلها.