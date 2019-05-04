بلدية دبي تكرّم الفائزين بمبادرة تحدي بناء بلا حوادث

المصدر: دبي - البيان

كرمت بلدية دبي الفائزين بمبادرة تحدي بناء بلا حوادث، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من قبل شركات المقاولات العاملة بإمارة دبي، وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تُعد هذه المبادرة إحدى المبادرات الريادية التي تسعى من خلالها البلدية إلى تعزيز معايير السلامة في مواقع البناء بالإمارة، وذلك لإيماننا بأهمية توفير البيئة الآمنة للعمال في هذه المواقع، مما يحفزهم لأداء أعمالهم بالشكل المثالي والفعّال».

وتابع: «نثمن جهود جميع المشاركين في المبادرة ونشيد بالتزامهم المتميز بالمعايير والضوابط التي قام عليها هذا التحدي، ونؤكد على أهمية استدامة هذا الاهتمام بتطبيق اشتراطات السلامة الإنشائية والعمل كفريق واحد لتشجيع المقاولين على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العمال وضمان سلامتهم».

وشملت الشركات التي تم تكريمها في الفئة الأولى من التحدي كلاً من شركة خانصاحب للهندسة المدنية، وشركة اليك للهندسة والمقاولات، وشركة النابودة للمقاولات، فيما تضمنت الشركات الفائزة بالفئة الثانية شركة لينج اوروك ميدل ايست، وشركة مولتيبلكس كونستركشنز، وشركة الفجيرة الوطنية للمقاولات، وفازت بالفئة الثالثة شركة فريلاند، فيما فازت بالفئة الرابعة شركة الأشرم للمقاولات، أما الفئة الخامسة فقد فازت بها شركة روبيرتس كونستراكشن وشركة نورول، وفازت بالفئة السادسة شركة المدار الهندسية وشركة جلفار للمقاولات، أما الفئة السابعة فقد فازت بها شركة ايه دي سي لمقاولات البناء وشركة عمون للمقاولات.

وتمثلت فكرة المبادرة في إطلاق تحدي لشركات المقاولات للتنافس فيما بينها لتحقيق أكبر عدد من ساعات العمل في مواقع البناء دون وقوع أي حوادث إنشائية أو مخالفات لمتطلبات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات وفق معايير وآليات عمل مبتكرة وعن طريق تطبيق الأحكام الواردة في دليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات الصادر عن بلدية دبي.