«طرق دبي» تطلق «باص الخير» الرمضاني في قرية تايلاندية

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بفعاليات مميزة داخل الدولة وخارجها، وأن هذا العام سيتم التركيز على طلاب الأُسر ذات الدخل المحدود وكِبار المواطنين إلى جانب الفئات العُمالية، موضحة أن فعالية «باص الخير» في عامها التاسع على التوالي تتضمن هذه السنة مستويين؛ الأول خارجي في مملكة تايلاند، حيث ستقوم الهيئة بإهداء حافلتين لنقل طلاب مدرسة دار المعارف الأهلية الإسلامية ومقرها في قرية بان خوانسطا بمديرية خواندون في ولاية ستول جنوب تايلاند وذلك بواقع 15 طالباً لكل حافلة، فضلاً عن توزيع المير الرمضاني على 1568 طالباً وطالبة بالمدرسة، وبالنسبة للمستوى الثاني وهو المحلي أشارت الهيئة إلى تخصيص حافلتين لتوزيع وجبات الإفطار على طلبة مدارس الأهلية الخيرية والطلبة من ذوي الدخل المحدود في دبي والشارقة وعجمان وسكن العمال في القوز وسنابور بالمحيصنة، فيما سيتم تحضير وتوزيع 6 آلاف وجبة سحور على فئة العمال، وذلك بالتعاون مع متطوعي الهيئة والجهات المعنية، وأن الهيئة ستشارك مع جمعية الإحسان الخيرية في فعالية «معاً « رمضان بلا حوادث»، لتوزيع وجبات إفطار قبل آذان المغرب على السائقين في الدوّارات والإشارات الضوئية لتجنيبهم لحظات الاستعجال التي يمكن عن تسفر عن حوادث نتيجة زيادة السرعة.

وستقوم الهيئة بالمشاركة في «يوم زايد للعمل الإنساني» عبر توزيع المير الرمضاني على 500 أسرة متعففة في دبي والشارقة وعجمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات الثلاث إلى جانب توزيع بطاقات نول الخاصة بعام التسامح، إضافة إلى التعاون مع نادي ذخر الاجتماعي بتنظيم إفطار رمضاني لكِبار المواطنين وتقديم هدايا رمزية لهم.