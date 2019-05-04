شرطة دبي و«توتال» تتعاونان في نشر الثقافة المرورية وتوعية السائقين

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة توتال للاستكشاف والإنتاج، الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية، ودعم ورعاية الحملات المرورية التوعوية والمبادرات التي تنظمها الإدارة العامة للمرور، والتسويق والترويج للبرامج التي سيتم تنفيذها على مستوى دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعن شركة توتال للاستكشاف والإنتاج حاتم نسيبة رئيس وممثل الشركة في دولة الإمارات، وبحضور مانويل لوبوتر، نائب الرئيس الأول لشؤون المسؤولية المجتمعية والمدير العام لمؤسسة توتال، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأوضح اللواء المهندس محمد سيف الزفين، خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون، أن توتال للاستكشاف والإنتاج ستساهم بشكل كبير في زيادة قدرة شرطة دبي على تحقيق أهدافها بالحد من الحوادث المرورية والسلامة على الطرق، داعياً إلى ضرورة تكثيف الحملات المرورية والتوعوية التي من شأنها رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، ما يساهم في تحقيق السلامة على الطرقات، والحد من الحوادث المرورية.

وأكد اللواء الزفين أهمية دور التوعية المجتمعية في توفير السلامة المرورية والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارات المرور والدوريات بالدولة المتمثلة في تقليل الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها، داعياً إلى تكثيف هذه الجهود التوعوية والحملات المرورية للحفاظ على الانخفاض في مؤشر وفيات الحوادث المرورية، والعمل على تحقيق مؤشر الوفيات المستهدف وهو 3.60 لكل مائة ألف من السكان عام 2019.

وبموجب الاتفاقية تعمل الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة توتال على نشر الوعي والثقافة المرورية، ورفع مستوى المعرفة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال تنفيذ الحملات المرورية التوعوية والمبادرات المجتمعية على مدار العام.