بالفيديو.. "الداخلية" جاهزة لتنفيذ أحكام "المراقبة الإلكترونية"

المصدر: البيان الالكتروني

بدأت دوائر القضاء بالدولة مع بداية أبريل المنصرم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت "المراقبة الإلكترونية"، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام، وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.