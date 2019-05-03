رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندجي دودا.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة أيضا إلى معالي ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بالمناسبة نفسها.