شرطة أبوظبي تقرر منع دخول الشاحنات بساعات الذروة في رمضان

المصدر: وام

قررت شرطة أبوظبي إيقاف حركة سير المركبات الثقيلة والشاحنات وباصات نقل العمال "أكثر من 50 راكبا" من السير على الطرق بأبوظبي خلال شهر رمضان الكريم ،في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، وبالفترة المسائية من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 4 مساء، وبالنسبة لباصات نقل العمال "أكثر من 50 راكبا" من الساعة 8 صباحا والى الساعة 10 صباحا .

ويأتي القرار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار الجهود الهادفة إلى توفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن ان تسببها المركبات الثقيلة والشاحنات خلال الشهر الفضيل.

وحثت الشرطة سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترة التي تم تحديدها في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة وتوفير السلامة المرورية خلال الشهر الكريم.