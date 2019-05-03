إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «أيام كاجل» ضمن قمة عالم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شرطة دبي ومجلس علماء شرطة دبي، أسماء الفائزين بمسابقة «أيام كاجل»، والتي أقيمت على مدار يومين ضمن أنشطة النسخة الأولى من «قمة عالم الذكاء الاصطناعي» والتي اختتمت فعالياتها الأربعاء الماضي، واستضافها مركز دبي التجاري العالمي.

واجتذبت مسابقة «أيام كاجل»، في نسختها الأولى بالمنطقة، أكثر من 150 من علماء البيانات العالميين ومحبي تقنية «تعلم الآلة» من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم من أجل تطوير حلول تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وذكاءً وسعادة في العالم.

ونجحت المسابقة في بناء زخم واسع النطاق بين أوساط مئات الآلاف من علماء البيانات وخبراء الذكاء الاصطناعي وعشاق التقنيات .

وجاء تصميم المسابقة بطريقة تتيح لعلماء البيانات إمكانية التوصل إلى الحلول الأكثر ابتكاراً، وأقيمت في أول أيام المسابقة ورش عمل قدمها بعض أبرز خبراء كاجل. بينما شهد اليوم الثاني وعلى مدار 9 ساعات محاولات فرق تتكون من مجموعات مختارة من علماء البيانات لحل المشكلات المعقدة والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية والسلامة على الطرق.

وقال الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس علماء شرطة دبي: تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2031 ورؤية الإمارات المئوية 2071، عملت شرطة دبي على تطوير استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.