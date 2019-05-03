بن فهد يشهد تخريج دورة الطلبة الجامعيين 22

المصدر: دبي ـ البيان

بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، احتفلت أكاديمية شرطة دبي بتخريج دفعة جديدة من دورات الطلبة الجامعيين رقم (22).

وشهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، الاحتفال الذي جرى في ميدان التدريب الرئيسي بالأكاديمية، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والعقيد ناصر الزري، مدير معهد التدريب، ومديري الإدارات العامة، وعدد من الضباط، والضيوف، وأولياء أمور الخريجين. بدأت وقائع الاحتفال لدى وصول راعي الحفل إلى المنصة الرئيسية في ميدان التدريب العام بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قام الخريجون باستعراض عسكري .