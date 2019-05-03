شرطة أبوظبي تحصل على جائزة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة BRAVE الأمريكية، عن أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي في أمن الطرق وذلك بحفل أقيم في دبي.

وقدمت الجائزة «عالم الذكاء الاصطناعي» و«فوربس» في إطار البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرات أصحاب العقول النيّرة من خلال تكريم أهم الابتكارات والإنجازات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأشادت اللجنة المنظمة بنظام السائق الخطر المدرج ضمن أنظمة المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي وتعزيز دور التكنولوجيا في العمل الشرطي. وباركت لحصول القيادة على هذه الجائزة المتميزة مؤكده اهتمامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة ضمن العمل الشرطي والأمني.