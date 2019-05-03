«إسلامية دبي» تكرّم الفئة المساندة للعاملين بالمساجد

المصدر: دبي- البيان

نظّم قطاع الدعم المؤسسي بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لقاء تكريمياً لفئة المستخدمين في مساجد دبي، وذلك بحضور بطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، وعدد من المديرين في الدائرة.

وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للدائرة ألقاها بالنيابة الواعظ في الدائرة الشيخ عبد الله موسى، الذي أكّد من خلالها حرص الإسلام على رعاية هذه الفئة، وحثه على ضرورة مراعاة حقوقهم، والقيام بشؤونهم، وأنه منهج تنتهجه الدائرة ودبي ودولة الإمارات العربية في تعاملها مع هذه الفئة، ثم وزّعت الهدايا على العاملين، والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

جهود

وقال المهندس محمد المنصوري مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد في الدائرة: تستثمر إسلامية دبي هذه المناسبات لتثمين جهود العاملين في المنشآت التابعة لها، وتقديم شهادات الشكر والتقدير والهدايا العينية لهم، عرفاناً بجهودهم، وتقديراً لهم، لما يقدمونه من خدمات متنوعة، تتطلب مزيداً من العمل لإرضاء الجمهور، كما تتطلب صبراً ومثابرة على إنجازها، وجاء شكر الدائرة لهذه الفئة في ضوء التوجيه النبوي الكريم، (لا يشكُرُ الله مَنْ لا يشكر الناس)، فالشكر الكبير للعاملين في إسلامية دبي، والتقدير لجهودهم، مع عظيم الاعتزاز بهم على اختلاف فئاتهم وأعمالهم ومهنهم.

وفي الختام شكر الجميع الإدارة العليا للدائرة ممثلة بالدكتور حمد الشيباني المدير العام، وحكومة دبي، والإمارات العربية المتحدة، وأصحاب السمو الشيوخ على الجهود الحثيثة التي زرعت وعززت في أبناء المجتمع ومؤسساته حبّ هذه الفئة، وإشاعة السعادة والتسامح في المجتمع، وإكرامهم، وأنّ هذا اللقاء يعتبر التفاتة إنسانية متميزة، تعبّر عن تضامن الدائرة مع العالم كله من أجل هذه الفئة.