ريم الهاشمي: رفاهية العمّال أساس في تنظيم «إكسبو» مستدام

المصدر: دبي - وام

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن رفاهية العمال في «إكسبو 2020 دبي» تمثل عنصراً أساسياً في مسيرتنا لتنظيم إكسبو دولي مستدام يسهم في ترك إرث هادف للمنطقة.

وتمثل استضافة إكسبو دولي للمرة الأولى في العالم العربي فرصة فريدة لنا لتقديم إسهام إيجابي، والتعاون مع شركائنا من أجل تسليط الضوء على رفاهية العمال. وفعاليات اليوم فرصة مميزة للتعبير عن امتناننا لجميع العمال في موقع «إكسبو 2020 دبي»، فهم يمثلون عنصراً ضرورياً في تجسيد رؤية «إكسبو 2020 دبي».

جاء ذلك خلال منافسات وفعاليات ترفيهية نظمها «إكسبو 2020 دبي»، أمس، بالتعاون مع شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، شارك فيها أكثر من ألفي عامل في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك ضمن سعي الحدث الدولي للتأسيس لمعايير جديدة أرقى لرفاهية العمال والصحة والسلامة.

وشملت الفعاليات - التي أقيمت تقديراً لجهود العمال في تحويل رؤية «إكسبو 2020 دبي» إلى واقع وبناء - عدة أنشطة من بينها اليوغا والألعاب الرياضية، والكريكيت وكرة السلة، ومسابقات شد الحبال، فضلاً عن إقامة مباراة لكرة القدم للعمال في مواجهة شرطة دبي.

واستمتع العمال في الموقع بمشاهدة استعراض للقفز بالمظلات، وموكب للدراجات النارية شارك فيه 70 شخصاً، وعرض للكلاب البوليسية، واستعراض للفرقة الموسيقية لشرطة دبي.

أسبوع تدريبي

ويأتي الحفل تتويجاً لأسبوع تدريبي حول الصحة والسلامة في إطار استراتيجية «إكسبو 2020 دبي»، «معاً أفضل» لرفاهية العمال، التي ترتكز على القيم الأساسية لإكسبو، العناية والاحترام والفخر، والتي تهدف إلى التأثير على عمليات المقاولين على نطاق أوسع من أجل تحسين معايير رفاهية العمال في القطاع بأكمله لسنوات مقبلة.

وتقديراً لجهودهم المتواصلة من أجل تسليم موقع أضخم حدث يقام في العالم العربي، منح الفائزون في المنافسات الرياضية والعمال الذين اختارهم المقاولون، ميداليات وقسائم شراء وحصل كل عامل شارك في الفعاليات على بطاقة تعبئة رصيد للهاتف المحمول من شركة اتصالات، شريك إكسبو 2020 دبي لخدمات الاتصالات، والخدمات الرقمية من فئة شريك رسمي أول.

عمل دؤوب

من جانبه، قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «يسعدنا أن نعبر عن تقديرنا للعاملين في موقع إكسبو 2020 دبي وأن نحتفي بهم، سيرحب إكسبو 2020 دبي بملايين الناس من أنحاء العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دون العمل الدؤوب والمخلص الذي يقوم به العمال في الموقع، لن يكون التنظيم الآمن لحدث دولي ضخم بهذا الحجم، أمراً ممكناً». وفي إطار استراتيجية إكسبو 2020 دبي لرفاهية العمال، شارك عدد من العمال على مدى أسبوع في تدريبات حضروا خلالها عروضاً تقديمية وتدريبات عملية ومحاكاة للواقع. وتناولت فعاليات الأسبوع عدداً من الموضوعات، من بينها العمل في مناطق مرتفعة وفي الجو الحار، وفي المواقف التي تستلزم الاستعانة بمعدات ثقيلة وأقيمت جلسات التدريب في مركز إكسبو 2020 دبي للتدريب.

ثقافة الرفاهية

وقالت إيما سيمور، نائب رئيس رفاهية العمال في إكسبو 2020 دبي «ترسيخ ثقافة الرفاهية والاحتواء أمر مهم من أجل الوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في رفع معايير رفاهية العمال في قطاع البناء بالكامل، يشمل هذا تبادل المعرفة وتحقيق تحسن مستمر بالتعاون مع شركاء التسليم والمقاولين، وهذا يعني أيضاً الاحتفال بإنجازاتنا معاً».

وأضافت: «لقد كانت هذه الفعاليات فرصة عظيمة لنوجه الشكر لجميع العاملين في الموقع، الذين يمثلون جزءاً أساسياً من الجهد المشترك لتنظيم إكسبو دولي يضع معايير جديدة». وبلغت أعمال الإنشاء في الموقع ذروتها في الوقت الحالي، بوجود نحو 40 ألف عامل، من بينهم عمال الأطراف الثالثة والدول المشاركة. وسيفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه في 20 أكتوبر 2020 ويستمر حتى العاشر من أبريل 2021، ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار وأكثر من 200 مشارك - من بينهم بلدان وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية - تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».