شرطتا أبوظبي ودبي تثقفان بالعبور الآمن للطريق

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي وشرطة دبي، محاضرة توعية مرورية مشتركة بمسرح مواصلات الإمارات بأبوظبي، لرفع الثقافة المرورية بين عمال الشركات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الريادة الأمني لتفعيل الشراكات التطويرية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية،التي تسهم في تعزيز الأمن والسلامة المرورية. واستهدفت المحاضرة نحو 150 شخصاً من العمال والسائقين بشركات القطاع الخاص وقام بتقديمها محاضرين من شرطة أبوظبي ودبي باللغة العربية والانجليزية والأردو، وركزت على خطورة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، وما يمكن أن يتعرض له المشاة في حالة عدم الانتباه وانشغالهم بالهاتف عن مراقبة حركة سير المركبات.

وحثت المحاضرة على عبور الطرق بأمان من الأماكن المخصصة لعبور المشاة واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات. واستعرضت المحاضرة قانون السير والمرور والمخالفات التي نص عليها القانون في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم 178 لعام 2017 بالمخالفات التالية «عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم» بالغرامة المالية 400 درهم.