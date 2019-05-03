«طرق دبي» توفر خط اتصال دولياً وبطاقات نول مجاناً

المصدر: دبي- البيان

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، من خلال تنظيم فعاليات مميزة عدة، استهدفت فئة العمال من داخل الهيئة وخارجها، حيث قامت الهيئة بتوفير خط اتصال دولي عبر كشك تم إنشاؤه بمنطقة سكن العمال «سنابور» في المحيصنة، أتاح للعمال المستهدفين بمختلف جنسياتهم التواصل مع ذويهم وأُسرهم في هذا اليوم، تعزيزاً لمبادرة الدولة بجعل عام 2019 عاماً للتسامح، إضافة إلى تنظيم رحلة بحرية ترفيهية بقوارب الفيري، وتوزيع بطاقات نول لاستخدام المواصلات العامة، وتخللت الفعاليات كذلك توزيع هدايا على عمال النظافة في مباني الهيئة.