«الموارد البشرية والتوطين» تستقبل العمّال القادمين إلى الدولة بالهدايا التذكارية

المصدر: دبي - وام

استقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً كبيراً من العمال القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي «مبنى رقم واحد» بالهدايا التذكارية وكتيبات التوعية بقانون تنظيم علاقات العمل، في إطار احتفالات الوزارة بـ«اليوم العالمي للعمال»، تحت شعار «عمالنا نبض أعمالنا».

وقال خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة، إن استقبال الوزارة للعمال القادمين إلى الدولة يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بالتواصل المباشر بين مسؤولي الوزارة والعمال، خاصة القادمين الجدد منهم إلى الدولة، وإسعادهم من خلال توزيع عدد من الهدايا العينية والتذكارية عليهم.

وأوضح خوري أن الوزارة حرصت، ضمن احتفالها بـ«اليوم العالمي للعمال»، على توزيع عدد من كتيبات التوعية بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة لهم الذي تمت طباعته بلغات عدة، متضمناً مواد القانون التي تنص على الحقوق والواجبات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العمال وتضمن مصالح أصحاب العمل.

من جانبهم، عبّر العمال القادمون إلى الدولة عن سعادتهم البالغة باستقبال الوزارة لهم، وتزويدهم بكتيبات التوعية، وهو الأمر الذي يساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم. من جهة أخرى، نظمت الوزارة العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمبادرات ضمن احتفالاتها بـ«يوم العمال العالمي»، بمشاركة آلاف العمال على مستوى الدولة.

كما نظمت مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين بمختلف المناطق العديد من الفعاليات الاحتفالية، من ضمنها توزيع الهدايا العينية والتذكارية والمشروبات والأغذية بالتعاون مع شركاء الوزارة.