إغلاق «مينا الخليج لشوي الأسماك» و«ميليوس رستورانت ليمتد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين بمدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة الغذائية «مينا الخليج لشوي الأسماك» والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-2089318، والمنشأة الغذائية «ميليوس رستورانت ليمتد» وتحمل رخصة تجارية رقم MS 11333، نظراً لمخالفتهما لقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأتين على المخالفات وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً وعدم الحفاظ على المستوى الصحي. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري بحق منشأة مينا الخليج لشوي الأسماك سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه 3 مخالفات للمنشأة.

وحول أسباب الإغلاق الإداري لمنشأة مطعم ميليوس رستورانت ليمتد أفادت الهيئة بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة انتهاء الرخصة الخاصة بالمنشأة، وعدم قيام مسؤولي المنشأة بتصويب وضعها.