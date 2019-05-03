فتح باب الترشح لجائزتي «خليفة لنخيل التمر» و«المزارع المتميز والمبتكر»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الثانية عشرة 2020 وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها الثالثة 2020 اعتباراً من أمس حتى 31 من ديسمبر المقبل.

وقالت الجائزة - التي تقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة -: «إن الاستعدادات الفنية والإدارية كافة قد اكتملت لاستقبال طلبات الترشيح إلكترونياً اعتباراً من اليوم، وستعلن أسماء الفائزين خلال شهر فبراير 2020، وسيقام حفل التكريم خلال شهر مارس 2020».

وستتم إتاحة المجال أمام جميع المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم للتقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة المحلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة للجائزة أمس في قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، ومسلم عبيد بالخالص العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة.

من جهته، أعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في دورتها الثالثة، وحث الأخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة، لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.

وأثنى مسلم عبيد بالخالص العامري على مشاركة المزارعين في جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر، وعلى النتائج التي تحققت.