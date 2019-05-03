تخريج 5 دورات متخصصة في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

خرج معهد تدريب شرطة رأس الخيمة 5 دورات متخصصة عقدت في الفترة من 28 أبريل وحتى الثاني من مايو الجاري بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير المعهد.

وأوضح العقيد البكر أن هذه الدورات التي انتسب إليها 134 منتسباً من مختلف الإدارات والمراكز تنوعت بين التثقيف المروري والسباحة والإنقاذ وتنمية مهارات موظفي الخدمات المساندة وتأمين وترحيل النزلاء ومواجهة حالات الهرب، بالإضافة إلى الدورة الفنية في أجهزة التفجير تندرج ضمن أجندة الدورات المتخصصة التي تنفذها شرطة رأس الخيمة للارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات منتسبيها. وأضاف أن تنوع مواضيع الدورات يسهم في تعزيز الجانب المعرفي والمعلوماتي لدى منتسبي الشرطة .