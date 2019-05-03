مواصلات الإمارات تحتفي بـ 78 فائزاً في الدورة الثامنة من جائزة الريادة

المصدر: دبي- البيان

احتفت مواصلات الإمارات، صباح أمس، بالفائزين في الدورة الثامنة من جائزة مواصلات الإمارات للريادة في حفل أقيم في قاعة الراس، بفندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، برعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضور محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وكبار الضيوف وممثلي الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، وأعضاء الإدارة التنفيذية للمؤسسة، ولفيف من الموظفين والموظفات.

وتم خلال الحفل تكريم 78 من الموظفين المتميزين وفرق العمل الفائزة من مختلف المستويات الإدارية والاختصاصات المهنية، فضلاً عن الوحدات التنظيمية، التي تم اختيارها للتكريم بناء على مؤشرات ونتائج عام 2018 وتحقيقها مستهدفات الخطة التشغيلية.

وهنأ محمد عبدالله الجرمن مدير عام المؤسسة في كلمته خلال الحفل الفائزين المكرمين في الفئات الست للجائزة، وأثنى على جهودهم المبذولة خلال عام 2018 وسعيهم المتواصل لتحقيق أهداف مؤسستهم والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون معاً لتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات.

وأشار الجرمن إلى أن عام 2018 كان بمثابة محطة مهمة أخرى ونقطة انطلاق جديدة في مسيرة مواصلات الإمارات ورحلتها الطموحة نحو المستقبل، حيث تم تحقيق العديد من أهداف مشروع التحول، وبما يعزز من المكانة الريادية وتنافسية المؤسسة وتواجدها في قطاع النقل، مضيفاً أن المؤسسة أنجزت مراحل عدة في تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2018-2022.

وكشف الجرمن أن الإيرادات التقديرية للمؤسسة في عام 2018 بلغت 2.6 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بعام 2017، كما أنها تمكنت من توسيع قاعدة عملائها بنسبة 5%.