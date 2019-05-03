ولي عهد الفجيرة يستقبل سفير كوستاريكا

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي العهد بالسفير الكوستاريكي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

وبحث سموه مع سفير كوستاريكا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا وسبل تطويرها بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. بدوره ثمن سفير كوستاريكا التعاون المشترك بين البلدين، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة الفجيرة على نحو خاص في الميادين كافة. حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.