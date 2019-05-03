تخفيض أسعار السلع الغذائية في مراكز التوزيع بالعين

المصدر: العين ـ داوود محمد

أكدت إدارة بلدية العين استعدادات مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة للبلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك تحت شعار (قم باختيار ميرك الرمضاني بنفسك)، عبر تخفيض أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية الضرورية بالإضافة لمضاعفة كمية مخصصات الأسر من السلع والمواد جميعها، كما تم طرح مجموعة من السلع الجديدة عبر 13 مركزاً متوزعاً في جميع مناطق المدينة، بالإضافة للطلب الإلكتروني للمواد، وتمديد ساعات العمل صباحاً حتى الواحدة ليلاً.

وأكد عبد الله الظاهري مسؤول مراكز توزيع المواد الغذائية ببلدية مدينة العين، أن المراكز ستنضم 4 مبادرات مجتمعية خلال الشهر الكريم، مثل مبادرة الأسر المتعففة بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتحت مظلة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ويقوم المشروع على توصيل المواد الغذائية للأسر المتعففة بناء على القوائم المعتمدة .