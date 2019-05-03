مدافع شرطة دبي الرمضانية جاهزة لاستقبال الشهر الفضيل

المصدر: دبي ـ البيان

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي، إعداد مدافع الإفطار التي ستوزع في مختلف مناطق إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة في الشهر الكريم من كل عام.

وقال آمر وقائد فريق إطلاق المدفع، الرائد عبدالله طارش العميمي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت هلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على انتهاجها خلال الشهر الفضيل منذ أوائل الستينات، باستخدام مدافع الإفطار لإعلان الصائمين بموعد إفطارهم يومياً .

وأكد الرائد عبد الله طارش العميمي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية، التي تشمل الإعلان الرسمي عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، إضافة إلى الإعلان عن ثبوت العيدين .