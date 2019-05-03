شرطة أبوظبي توزع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت شرطة أبوظبي المير الرمضاني على الأسر المحتاجة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن مبادرة نفذتها مديرية شرطة المناطق الخارجية بعنوان «التسامح في العطاء في شهر الخير والعطاء».

وأوضح العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، أن المبادرة تم تنفيذها في مناطق اختصاص المديرية، ضمن عام التسامح، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أهمية مثل هذه المبادرات الإنسانية والتي تؤكد اهتمام المؤسسات الوطنية بمساندة الأسر المحتاجة .

وقال المقدم محمد عبد الله الحساني، مدير مركز شرطة الرحبة في «المديرية»، إن المبادرة لاقت استحساناً من قبل المستفيدين، وشارك في تنفيذها عناصر من الشرطة النسائي .