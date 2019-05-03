دوام الجهات الاتحادية في رمضان من الـ 9 صباحاً إلى الـ 2 ظهراً

المصدر: دبي - وام

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، خلال شهر رمضان المبارك، من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم «1» لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة، بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة، رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

وفي إطار آخر، حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أوقات الزيارة لنزلاء إدارة السجن المركزي خلال شهر رمضان، وحسب برنامج الزيارات، تكون الزيارة لنزلاء السجن المركزي رجالاً ونساء من كافة الجنسيات، يوم الأحد من 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً في المبنى رقم «2»، فيما ستكون الزيارة إلى نزلاء المبنى رقم «1» يوم الاثنين من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

وسيفتح السجن المركزي أبوابه لدور العبادات غير الإسلامية، للزيارة، في كافة مبانيه يوم الثلاثاء من الـ 9 وحتى الـ 10.30 صباحاً. ثم سيتم استقبال الزيارات في المبنى رقم «3» والمبنى رقم «4» في نفس اليوم للرجال والنساء، من كافة الجنسيات، من الـ 10.30 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

وفي يوم الأربعاء، يُسمح للرجال والنساء من كافة الجنسيات، بزيارة نزلاء المبنى رقم «2» من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً. فيما ستكون الزيارات يوم الخميس من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً للدبلوماسيين والمحاميين في كافة مباني السجن المركزي.

وحددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مواعيد زيارة النزلاء في كل من إدارة سجن الجنح وسجن النساء والأحداث، بحيث ستكون مواعيد الزيارات يوم الأحد للرجال من المواطنين، ورعايا الدول العربية من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، وستكون الزيارات يوم الاثنين للنساء من المواطنين ورعايا الدول العربية من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

وستكون الزيارات يوم الثلاثاء لدور العبادات غير الإسلامية والنساء من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، في كافة المباني، ومن الجنسيات الأخرى غير العربية. وفي يوم الأربعاء، ستكون الزيارات من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً للرجال في كافة المباني، ومن الجنسيات غير العربية.

وفي يوم الخميس، ستفتح أبواب الزيارة إلى الدبلوماسيين والمحامين من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً. ونوهت الإدارات العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بأن آخر موعد لدخول الزوار هو الساعة الـ 11.45 صباحاً.