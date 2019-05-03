راشد النعيمي يزور سوق مشاريع الشباب العربي

المصدر: دبي - وام

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، فعاليات الدورة الثانية من مبادرة «سوق مشاريع الشباب العربي» في يومه الثاني والأخير التي ينظمها مركز الشباب العربي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المركز.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، على المشاريع والأفكار الابداعية والمبتكرة التي قدمها نخبة من رواد الأعمال الشباب من 18 دولة من مختلف أرجاء العالم العربي، واستمعوا إلى شرح عن المشاريع والأفكار المعروضة والعقبات التي تواجه أصحابها من أجل تحويلها إلى مشروعات تعود بالنفع على المجتمعات العربية وتدفع مسيرة تقدمها.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمبادرة التي تدعم الشباب العربي الطموح في تحقيق آماله عبر التميز والريادة في مجال الأعمال، من خلال تقديم أفكار تدفع عملية التنمية في المنطقة إلى آفاق واسعة، وصولاً إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام يكون الابتكار ركيزته الأساسية والقوة الدافعة لنموه وازدهاره.

ويشارك في الدورة الثانية من المبادرة أكثر من 100 شركة ناشئة في مجالات تقنية متعددة، وتستقطب أكثر من 100رائد أعمال من 18 بلداً عربياً تتنوع اختصاصاتهم ومجالات عملهم، لتشمل 15 مجالاً ريادياً وحيوياً، بما فيها التعليم الطاقة والبيئة والتمويل.