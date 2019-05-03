سيف بن محمد ونهيان وسيف بن زايد يعزون سالم الجابري في وفاة ابنه

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى اللواء سالم سعيد بن غافان الجابري في وفاة نجله خليفة، وذلك لدى زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين.

وعبّر سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين والمواطنين.