تدشين أول مركز لـ«بنك الإمارات للطعام» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، عن افتتاح مركز البنك في إمارة عجمان يوم الأحد المقبل، ضمن 5 مواقع تغطي مناطق الدولة، بهدف الإسهام في تعزيز العمل الخيري عبر توظيف كل الجهود والطاقات لإرساء مفاهيم المشاركة والعطاء ببعده الإنساني، وأشار، خلال افتتاح أول مركز لبنك الإمارات للطعام في إمارة رأس الخيمة، أمس، إلى أن البنك يجسد إحدى مبادرات «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تم إطلاقها في 2017 تحت رئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بهدف جمع فائض الطعام وتوزيعه على المحتاجين وتقليل هدر الطعام، ضمن منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة، والتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام بإشراف الجهات المعنية المختصة، والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة، بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.

وأضاف: «تدشين الموقع التشغيلي الأول لبنك الإمارات للطعام في رأس الخيمة يشكّل مؤشراً جديداً لأداء منظومة البنك، لتحقيق أهدافه وفق رؤيته الاستراتيجية «أفضل بنك طعام في العالم استدامة وانتشاراً»، والاستفادة من الإرث الكبير الذي تزخر به الدولة في مجال العمل الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي يعتبر عنواناً ورمزاً خالداً للعطاء والعمل الإنساني والخيري في الإمارات والعالم، بما قدمه من أعمال خيّرة أسهمت في تخفيف معاناة الكثير من شعوب العالم، كما يعمل البنك على ترسيخ الهوية الإماراتية المرتبطة بإغاثة الملهوف، وحب الخير والتماسك والتلاحم».

وأوضح الهاجري: «حقق بنك الإمارات للطعام العديد من الإنجازات المتميزة بتوزيع 2645 طناً خلال عام 2018، مقارنة بتوزيع 2142 طناً في عام 2017، ونجح في توزيع 507 أطنان من الأغذية خلال الربع الأول من العام الجاري»، لافتاً إلى أن البنك وضع برنامجاً خاصاً لشهر رمضان المبارك، من خلال تحضير ما يقارب 3500 وجبة فطور وسحوب يومياً خلال الشهر الفضيل، وتوزيع الثلاجات التابعة للبنك بالتعاون مع شركة «كريم»، إضافة إلى البرامج الأخرى التي تصب في العمل الخيري.

21 اتفاقية

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير بلدية رأس الخيمة، أن تدشين أول فرع لبنك الإمارات للطعام في إمارة رأس الخيمة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، دعماً منه لمبادرات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تقليل هدر الطعام، والحفاظ عليه من خلال تجميع الفائض منه وتوزيعه على الفئات المستحقة على الصعيد المحلي.

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة تتطلع دائماً إلى التطوير والإنجاز من خلال الاستراتيجيات والخطط المعتمدة لدى حكومة رأس الخيمة، لافتاً إلى افتتاح أول مركز لبنك الطعام في الإمارة بوصفه أول فروع البنك خارج مدينة دبي ورابع بنك في الدولة، مؤكداً أن بنك الطعام أسهم في تقليل مخلفات الطعام برأس الخيمة من 4376 طناً خلال عام 2017، إلى 771 طناً خلال 2018، بنسبة تصل إلى 82%، وبلغت كمية الأطعمة التي تم توزيعها خلال عام 2018 أكثر من 100 طن على أكثر من 2000 مستفيد، وتستهدف المبادرة توزيع 120 طناً من الأطعمة في 2019، وزيادة عدد المستفيدين إلى 4000 مستفيد.

أهداف

بدوره، أكد المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن افتتاح فرع بنك الطعام رأس الخيمة يعزز مفهوم الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لضمان بقاء تلك الموارد للأجيال القادمة، ضمن التزامنا بمبادئ الاستدامة التي نعتمد عليها في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وأشار إلى أن مركز معالجة فضلات الطعام الذي يعالج فضلات الطعام غير المناسبة للاستهلاك أو الأكل أسهم في تحويل تلك الكميات إلى سماد عضوي كغذاء مناسب للتربة الزراعية، إضافة إلى افتتاح مركز بنك الطعام الذي يسهم في تجميع المواد الغذائية المناسبة والصالحة للأكل وتوزيعها على المحتاجين، بهدف الوصول إلى تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 75% من المخلفات من المكبات.