محمد بن زايد يمنح قائد القوات الفرنسية وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول جان بيار بوسير قائد القوات الفرنسية وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته في تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الفرنسية.

وبحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع مع الفريق أول جان بيار بوسير قائد القوات الفرنسية أمس في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي، علاقات التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وقلد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع الوسام لقائد القوات الفرنسية بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط الوزارة والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.

وأعرب قائد القوات الفرنسية عن سعادته لمنحه هذا الوسام الرفيع وتقدم بالشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا التكريم، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تاريخية وراسخة وتزداد قوة ومتانة ورسوخاً مع مرور الزمن، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.