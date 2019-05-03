تخريج المشاركين في برنامج التسامح والتعايش

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام للمركز، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، احتفالاً لتخريج المشاركين في «برنامج التسامح والتعايش»، الذي نظمه المركز خلال الفترة ما بين 6 يناير و2 مايو 2019.

وشارك في هذه الدورة نخبة من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ الذين تمكنوا من اجتياز مقررات البرنامج النظرية والتطبيقية بنجاح.

وبهذه المناسبة، هنأ الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في كلمة له خلال الحفل، الخريجين في هذا البرنامج، وعبّر عن ثقته بأن ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في مجال التسامح والتعايش، إضافة إلى ما يملكونه من معرفة سابقة، سيمكّنهم من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف عام التسامح.

وقال: «نحن ننظر إليكم كنخبة منتقاة، يقع على عاتقها توعية المجتمع بقيم التسامح وترسيخ ثقافة التعايش، والعمل على تأصيلها شرعياً وفكرياً ».