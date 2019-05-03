«إسعاف دبي» تحتفي بيوم الصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، والذي أطلقته الأمم المتحدة منذ 100 عام تقريباً ودعت إلى الاحتفاء به في 28 من أبريل سنوياً.

وحرصت شعبة الصحة والسلامة بالمؤسسة على تنظيم هذه المبادرة الداخلية لموظفي المؤسسة، بهدف زيادة وعي الموظفين وتعزيز الثقافة العامة حول نظام الصحة والسلامة خاصة المهنية وتعزيز مفهوم الصحة والسلامة كمسؤولية مشتركة، وتقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية وتوعية الموظفين حول كيفية التعامل مع ضغوطات العمل.

وتضمن الحفل محاضرة نفسية ألقتها المهندسة روان الشاويش وفحوص مجانية، قدمها مستشفى الإمارات التخصصي، وعروضاً صحية ورياضية متنوعة قدمها عيادة ديموند للاسنان ومافن سبا للعلاج الطبيعي ومسابقات وفقرات تدريبية وجوائز قيمة للفائزين وتكريم للجهات المشاركة والرعاة.

حملة دولية

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة: إن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل يعتبر حملة دولية سنوية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة ولن تتأخر مؤسستنا عن الاشتراك في هذا النشاط والتطلع إلى المستقبل لمواصلة هذه الجهود من خلال التغييرات الرئيسية الحادثة في وقتنا الحالي.