حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 377 نزيلاً

المصدر: الشارقة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 377 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة النبيلة التي تأتي في إطار حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها والمحافظة على استقرارها وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة وإتاحة الفرصة للمفرج عنهم لمزاولة حياتهم الطبيعية والعودة أفراداً صالحين إلى المجتمع.