«محمد بن راشد للإسكان» توقّع مذكرة لتمويل المنازل

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع البنك العربي المتحد، لتمويل مساكن المواطنين ضمن مبادرة اليسر، وقّع المذكرة من جانب المؤسسة سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور كل من المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للمشاريع الهندسية، ومحمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي، وأحمد عيسى الحلو رئيس قسم التسويق والشراكات، ومن جانب البنك العربي المتحد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي، وعصام بن أحمد باعُطب رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية الأمين العام للجنة الرقابة الشرعية.

ويأتي التوقيع على هذه المذكرة استكمالاً لمبادرة اليسر التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في عامي 2013 و2015، لتسهيل عملية تمويل المساكن المخصصة لمواطني دولة الإمارات، وتمثل هذه المذكرة جهداً مشتركاً بين الجهتين لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد التي تخدم مواطني الدولة.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، ولتسهيل الإجراءات للحصول على التمويلات الإسكانية المطلوبة عن طريق محطة واحدة توفر الوقت والجهد على المتعاملين.