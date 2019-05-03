«عبدالجليل الفهيم» تدعم جمعية بيت الخير

المصدر: دبي ـ البيان

قدّمت «مؤسسة عبدالجليل الفهيم» وعائلته الخيرية، شيكاً نقدياً لجمعية بيت الخير، إسهاماً منها في دعم مشروع إفطار صائم، حيث سلّم الشيك عيسى عبدالجليل الفهيم، عضو مجلس أمناء المؤسسة وأمينها العام إلى عبدالله الأستاذ، مساعد مدير عام «بيت الخير»، بحضور نشوان محمد، مسؤول العلاقات الخارجية.وثمّن الأستاذ هذه المساهمة قائلاً: تجمع بين «مؤسسة عبدالجليل الفهيم» و«بيت الخير» علاقات تعاون متجددة، ويعمل الجانبان باستمرار على إرساء قواعد العمل الخيري والإنساني الممكن بينهما، لتعزيز التكافل في مجتمع الإمارات، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر للمؤسسة على هذا الدعم، الذي يأتي استجابة لحملة «بيت الخير» الرمضانية «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»، آملين أن يستمر هذا التعاون ويتطور ليشمل أفكاراً جديدة ومثمرة.