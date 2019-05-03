800 شاغر في اليوم المفتوح للتوظيف بالعين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، صباح أمس، يوماً مفتوحاً للتوظيف، في قاعة زاخر بمنطقة العين، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاع الخاص.

وتم خلال اليوم المفتوح، عرض أكثر من 800 فرصة وظيفية لدى 19 شركة خاصة، عاملة في قطاعات اقتصادية حيوية، واستقبال 1400 باحث عن العمل. وقامت الشركات والجهات الخاصة بشكل حيوي، بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير، الذين حضروا اليوم المفتوح. الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية.

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