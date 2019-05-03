اختتام البرنامج التأهيلي لقضاة استئناف الأحوال الشخصية

المصدر: أبوظبي-البيان

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامج التأهيل الأساسي لقضاة الاستئناف، باختصاص الأحوال الشخصية، وذلك لقضاة المحكمة الابتدائية المرشحين للعمل في محاكم الاستئناف. وذلك في إطار التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، بهدف تجويد الأحكام والارتقاء بالعملية القضائية وضمان جودتها.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أنها وضعت خططاً تدريبية لأعضاء السلطة القضائية داخل وخارج الدولة، في إطار منهجية التدريب المستمر، وبما يلبي متطلبات تجويد الأداء القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك على أسس علمية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرةً إلى أنها تعتمد في منهجيتها التدريبية، على الربط بين المسارين الوظيفي والتدريبي للقضاة.

من جهتها، أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن برنامج التأهيل الأساسي لقضاة الاستئناف، يتضمن تأهيل القضاة من حيث طرق الطعن وأصول صناعة وتسبيب الأحكام الاستئنافية وتنفيذها. وذلك بهدف تنمية قدراتهم في الإلمام بطرق الطعن بمختلف أنواعها، وأصول صناعة وتسبيب الأحكام الاستئنافية وتنفيذها، إضافة إلى مهارات إدارة ملف الدعوى.