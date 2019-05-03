شرطة عجمان تكرم منتسبين متميزين وظيفياً

المصدر: عجمان-البيان

كرم العميد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، ونائبه العقيد علي حميد المسيبي عدداً من الموظفين لتميزهم في أدائهم الوظيفي، بحضور الرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والرائد عبد الرحمن العمودي مدير فرع الرقابة الالكترونية، تطبيقاً لمنهجية التحفيز التي تتبعها القيادة العامة لشرطة عجمان لتكريم منتسبيها المتميزين وإسعادهم.

وجاء التكريم ضمن مبادرة شهرية نظمها قسم الخدمات الإلكترونية بشرطة عجمان لتكريم موظف متميز من القسم وموظف متعاون من الإدارات الأخرى شهرياً، حيث كرم مدير عام الموارد والخدمات المساندة النقيب عصام عبد الله المرزوقي من إدارة الشؤون المالية، تقديراً لجهوده المتميزة والمثمرة بالتعاون مع قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات.

كما كرم نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة كلاً من الملازم ناصر علي حميد المطروشي من قسم الجرائم المنظمة إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمساعد أول محمد عبيد الكعبي، والمدني نبيل محمد كونات من قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات لتميزهم في أدائهم الوظيفي.