مكتوم بن محمد يفتتح مسجد الشيخ راشد بن محمد في "القوز"

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منطقة القوز، والذي تصل مساحته الإجمالية إلى نحو 38 ألف قدم مربع ويتسع لأكثر من 900 مصلٍ، لخدمة سكان المنطقة والعاملين في المنشآت الصناعية القائمة فيها.

وحضر الافتتاح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدداً من مدراء العموم من مختلف الدوائر الحكومية المحلية.

واستمع سمو الشيخ مكتوم لشرح حول مكونات المسجد الذي يأتي ضمن مجموعة من المساجد ستحمل اسم المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة في مناطق عدة من دبي. ويتكون المسجد من طابقين، ويشمل الطابق الأرضي الصالة الرئيسية للصلاة وتتسع لأكثر من 500 مصلٍ إلى جانب صالة ثانوية تستوعب نحو 200 مصلٍ علاوة على مُصلى النساء ويتسع لنحو 200 سيدة، فضلاً عن المكتبة المُلحقة بالمسجد.

وقد تم تشييد مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وفق أسلوب معماري مميز مستوحى من مختلف الطرز المعمارية الإسلامية بما يمنح التصميم تفرداً حيث تم تشييد البوائك وفق الطراز العباسي فيما تتسم القباب بالنمط العثماني، في حين تمتزج الزخارف النباتية والهندسية للبناء الذي تتوسطه قبة رئيسية محاطة بمجموعة من أنصاف القباب وعددها ثمانية.

ومُلحق بالمسجد دار لتحفيظ القرآن الكريم على مساحة 19000 قدم مربع، وتتكون من طابق أرضي به تسع غرف للتحفيظ وغرفة للإدارة وغرفة للنشاطات الطلابية، وطابق علوي يضم مقر سكن الإمام والمؤذّن والمحفظّين.