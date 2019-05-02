"طرق دبي" توفر خط اتصال دولياً وبطاقات نول مجاناً

المصدر: البيان الالكتروني

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، من خلال تنظيم عدة فعاليات مميزة استهدفت فئة العمال من داخل الهيئة وخارجها، حيث قامت الهيئة بتوفير خط اتصال دولي عبر كشك تم إنشاؤه بمنطقة سكن العمال "سنابور" في المحيصنة، أتاح للعمال المستهدفين بمختلف جنسياتهم التواصل مع ذويهم وأُسرهم في هذا اليوم تعزيزاً لمبادرة الدولة بجعل عام 2019 عاماً للتسامح، إضافة إلى تنظيم رحلة بحرية ترفيهية بقوارب الفيري، وتوزيع بطاقات نول لاستخدام المواصلات العامة. وتخللت الفعاليات كذلك توزيع هدايا على عمال النظافة في مباني الهيئة.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار احتفال الهيئة باليوم العالمي للعمال، وتقديراً لدورهم ولإسهامهم بإخلاص وجدية في مسيرة التطور والتنمية في الهيئة بشكل خاص وإمارة دبي بوجه عام، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق منا الثناء والتقدير.