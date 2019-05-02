الاتحادية للموارد البشرية : دوام رمضان من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا للجهات الاتحادية

المصدر: وام

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر - باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك - وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.