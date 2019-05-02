«جوجل» تقدم ورشتي عمل حول مبادرتها لتعزيز المهنية الصحفية

المصدر: دبي - البيان

نظّم نادي دبي للصحافة ورشتي عمل ضمن فعاليات «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» الذي يُعقد بالتعاون مع «مؤسسة وطني الإمارات»، حول «مبادرة جوجل للصحافة»، والتي تقدم خلالها شركة تكنولوجيا المعلومات العالمية مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والأدوات المتطورة لمساعدة الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي على أداء وظائفهم والمهام المنوطة بحرفية عالية.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتدريب الصحافيين على استخدام الأدوات المتوفرة للحصول على نتائج بحث أكثر دقّة، والتحقق من صحة ومصداقية المعلومات والمصادر للتصدي لموجات الأخبار المزيفة والمغلوطة التي تنتشر في الفضاء الرقمي، علاوة على التعريف بالتطبيقات التي تساعد الصحافيين في إعداد التقارير وكتابة القصص الإخبارية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها شركة «جوجل» على مستوى العالم للإسهام في تعزيز الأداء المهني في المجالات الصحفية كافة في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.

وبهذه المناسبة، قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إنه قد روعي خلال تصميم فعاليات الدورة الثانية من «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» تقديم مجموعة كبيرة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة من قبل شركات تقنيات المعلومات العالمية الرائدة بما لها من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات العالم الرقمي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات في نشر الثقافة الرقمية بين العاملين في المجال الإعلامي لاسيما الصحافيين.

وأضافت بوحميد أن المرحلة الراهنة تشهد تداخلاً كبيراً بين العمل الصحفي والرقمي في حين تثبت العديد من المؤشرات أن المستقبل يتجه بقوة نحو مزيد من الترابط بين الأدوات الرقمية والصحافة ما يعنى أن حقبة الصحافة الكلاسيكية بشكلها المتعارف عليه باتت قاب قوسين أو أدنى من النهاية .

ومن جهتها عبرت جويس باز، مديرة قسم الاتصالات والعلاقات العامة - جوجل الشرق الأوسط، عن تقديريها للتعاون مع نادي دبي للصحافة ضمن «مبادرة جوجل للصحافة» وذلك بهدف تقديم دورات تدريبية حول أحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية في مجال الصحافة الرقمية والتي باتت تلعب دوراً مهماً في شتى مجالات العمل الصحفي.

كما ألقت باز الضوء على تقنية البحث باستخدام الصور Reverse Image Search، وهي التقنية المستخدمة للتعرف إلى الصور وإمكانية تتبعها والعثور عليها على شبكة الإنترنت عبر الاعتماد على تقنيات البصمة الرقمية للصور من خلال المعلومات المتضمنة في البيانات الوصفية Meta Data الخاصة بالصور ومقارنتها بالصور الموجودة على الشبكة العنكبوتية إلى جانب الاعتماد على بعض المعلومات الأخرى.

آليات

تناولت جويس باز جملة من المواضيع المهمة حول طرق وآليات جمع الأخبار والبيانات الصحفية باستخدام خصائص البحث المتطورة على محرك «جوجل» للبحث والذي يعد على نطاق كبير الأقوى والأكثر تكاملاً، كما تضمنت الورشة معلومات وتدريبات عملية على استخدام وتعديل خصائص «عملية البحث المتقدم» عن المواضيع والصور.