مجلس دبي لمستقبل النقل يناقش الأنظمة الذكية والتوجهات العالمية

المصدر: دبي - البيان

ترأس مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، الاجتماع الأول للمجلس في أكاديمية دبي للمستقبل، بحضور أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً من الخبراء ومستشرفي المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أربعة محاور رئيسة، هي: المركبات ذاتية القيادة، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية فيما يخص مستقبل النقل، ونماذج العمل الجديدة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، ووسائل النقل المستدامة، كما جرت مناقشة التوجهات العالمية لمستقبل النقل، والمشاريع والمبادرات التي تعتزم دبي تنفيذها في هذا الجانب، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات المستقبلية للنقل، وأولويات الفرص المتاحة التي تسهم في بناء مستقبل النقل في إمارة دبي.

وأعرب مطر الطاير عن تطلعه إلى أن يسهم المجلس في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في استشراف وتحديد التحديات المستقبلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات التي تدعم جهود حكومة دبي في تنفيذ مبادئ دبي الثمانية، ودعم جهود هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز ريادة دبي في صناعة مستقبل النقل عالمياً.

تبادل الخبرات

ويعد مجلس دبي لمستقبل النقل واحداً من بين 13 مجلساً، ضمن مجالس دبي للمستقبل التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتكون منصة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الـ 50 عاماً المقبلة، بهدف تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.

حضر الاجتماع أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ونائب رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، والدكتور عارف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي ومدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجون روث رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز كروز للشرق الأوسط وأفريقيا، ولورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP، ورالف بارون الشريك في مؤسسة ADL، والمفكر جيروم جلين من الولايات المتحدة الأمريكية، والبروفسير بيتر جونز أستاذ تخطيط النقل بجامعة لندن UCL، والعقيد محمد علي كرم مدير إدارة التقنيات المرورية في شرطة دبي، وعبد الله المدني، وحضره من هيئة الطرق والمواصلات كل من أمير سليم مدير إدارة المعرفة والابتكار، والدكتورة سارة إسحاق مدير استشراف المستقبل، وراشد الشيخ مدير دعم اتخاذ القرار.