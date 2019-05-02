50 % انخفاضاً في أسعار الأسماك برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

سجلت أسواق الأسماك في رأس الخيمة، أمس، تراجعاً كبيراً بنسبة تتراوح بين 30 ــ 50% في أسعار الأسماك مع عودة أسماك الشعري والصافي العربي إلى دكك البيع في الأسواق المحلية بالإمارة، بعد انتهاء فترة الحظر للقرار الوزاري الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر.

وأوضح خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن أسواق الأسماك في رأس الخيمة شهدت وصول المحصول اليومي بكميات كبيرة ومنها أسماك الشعري والصافي العربي بعد انتهاء فترة الحظر، والتي قادت الأسعار إلى الانخفاض مقارنة بالأسابيع الماضية، بنسبة تتراوح بني 30 ــ 50% على جميع الأنواع المطروح على دكك التجار.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن نتيجة لتنوع المعروض من أنواع الأسماك، حيث بلغ سعر سمك الشعري 25 درهماً مقارنة بأنواع الشعري الأخرى التي كانت تباع بقيمة 45 درهماً للكيلو خلال الأسابيع الماضية، فيما بلغ سعر كيلو الصافي 25 درهماً مقارنة بسعره قبل فترة الحظر، والتي كان يصل فيها الكيلو 50 درهماً، لافتاً إلى أن الهامور زنة 6 كيلو غرامات بيعت بسعر 220 درهماً مقارنة بـ 350 درهماً خلال الفترة الماضية.

وسجل كيلو الجش 25 درهماً بدلاً من 35 درهماً، والقباب وزن 5 كيلوغرامات 80 درهماً مقارنة بسعره السابق 120 درهماً، والفرش 5 كيلوغرامات 45 درهماً مقارنة بسعر 60 درهماً، متوقعاً استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لكميات الصيد المحلي وعمليات الاستيراد، التي تؤدي إلى زيادة التحديات على الصيادين المواطنين.

من جانبه أكد حسن إبراهيم مفتش إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، تشديد الرقابة على أنواع الأسماك الموردة لسوق الأسماك في منطقة المعيريض، وخاصة المستورد منها من أنواع الشعري والصافي العربي عقب انتهاء فترة الحظر.