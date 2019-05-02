24 مستفيداً من مبادرة «كوّن أسرة إماراتية»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

قالت منى عجيف الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، في وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان»، إن إجمالي المستفيدين حتى منتصف أبريل الماضي من مبادرة «كوّن أسرة إماراتية»، بلغ 24 مستفيداً، وأنه تم تزويج 16 من المتقدمين للمبادرة، فيما يجري حالياً التنسيق لزواج 8 آخرين.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف تنظيم 44 عرساً سنوياً، وأن المستفيدين منها، يكون لمن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة الزواج والشباب محدودي الدخل، فيما يأتي ذلك دعماً لهم حتى يستطيعوا تكوين أسرة جديدة، بما يدعم مؤشر الأجندة الوطنية والتلاحم الأسري والمجتمعي، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع.

وذكرت أن الإطلاق التجريبي للمبادرة كان في 2017 عام الخير، فيما كان الإطلاق الرسمي في 2018، وأن هناك تعاوناً مع بعض الجهات الخاصة لدعم المبادرة، انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية تجاه الوطن، وتشمل هذه الجهات حالياً جمعية الإحسان الخيرية، فندق قصر الإمارات، قاعات الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، باريس غاليري.

اشتراطات

وأضافت أن هناك اشتراطات يجب توفرها في المتقدمين للحصول على منحة «كون أسرة» تشمل التزام مقدم الطلب وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة قبل التقدم بالطلب، واستيفائه الوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، إلى جانب، ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، وألا يكون متزوجاً إلا في الحالات التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق.

وبينت أنه يجب أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، إلى جانب ضرورة أن يكون الزوج ممن لا تنطبق عليهم شروط منحة الزواج، وأن يتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة من المستفيدين، تتضمن صورة عن عقد الزواج المصدق من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للعروسين، ويمكن لمقدم الطلب الحصول على خدمات المبادرة عن طريق إرسال نموذج لإدارة منح الزواج في الوزارة، يرفق به كل الوثائق والمستندات المطلوبة، أو الحضور شخصياً لمقر الوزارة.

دراسة

وشرحت أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها مع الوثائق والمستندات المطلوبة، ومن ثم اعتماد الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وفق الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، وسيتم تحديد تاريخ حفل الزواج بالتنسيق مع الإدارة المعنية والمستفيد حسب كل إمارة، وأولوية التسجيل وطلب الخدمة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وذلك عبر تقديم الدعم المعنوي والمادي للشباب المقبلين على الزواج.