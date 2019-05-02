تكريم الموارد البشرية للدولة خلال اجتماع «الخدمة المدنية بمجلس التعاون» في عُمان

المصدر: عمان ـ البيان

كرم فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلال الحفل تكريم رؤساء ومديري دوائر الموارد البشرية على مستوى الحكومات المحلية في الإمارات، وذلك تقديراً لدورهم الكبير، وجهودهم اللافتة في سبيل تعزيز وتنمية رأس المال البشري.جاء ذلك على هامش الاجتماع الـــ16 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اختتم أعماله أمس، في العاصمة العمانية مسقط.

وأشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالمبادرة التي أطلقتها سلطنة عمان الشقيقة؛ لتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية.