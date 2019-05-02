راشد النعيمي يشيد بفريق التحول الرقمي في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة آمنت بإبداعات موظفيها، فالتحول الرقمي أنجز بالكامل بجهود كوادرها البشرية وأيديهم المبدعة، من خلال التوجه لتحويل الخدمات التقليدية لخدمات إلكترونية ووصولاً لمرحلة الخدمات الذكية لتوفير خدمات مثالية في وقت قياسي، وضمن 157 خدمة تتوفر اليوم على الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية.

جاء ذلك خلال تكريم الشيخ راشد بن حميد النعيمي لفريق التحول الرقمي في بلدية عجمان، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمديرين التنفيذيين والموظفين.

‎وقال الشيخ راشد النعيمي إن دائرة البلدية والتخطيط تفخر بالإنجاز المشرّف الذي يدون في سجلها الحافل بالتميز، مبرهنة أنها دائرة حكومية ذكية، تذهب للمتعامل في أي مكان، وفي أي وقت، وتعمل جادة على إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي.

‎وأضاف إن فرق العمل واجهت الكثير من التحديات ولكنها استطاعت التغلب عليها وتحويلها لدروس مستفادة.