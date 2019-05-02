تكريم 18 فائزاً بجائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

كرم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أمس، 18 فائزاً بجائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة بدورتها الثانية، والتي نفذتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بقاعة المؤتمرات في منطقة الظيت، بحضور سمية حارب السويدي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن جائزة التميز الاجتماعي إحدى مبادرات جمعية الإمارات بهدف تشجيع التميز والابتكار على كافة المجالات العلمية والاقتصادية وخاصة الاجتماعية، حيث أخذت الجمعية على عاتقها إرساء قواعد التميز الاجتماعي وتحفيز وتقدير جهود المبدعين وإسهاماتهم عبر إطلاق الجائزة في دورتها الثانية لتعزيز منظومة التميز الوطنية.

وأشار إلى أن الدورة الثانية استقطبت مشاركة 82 ملفاً من مختلف إمارات الدولة للتنافس ضمن 18 فئة من الجائزة، بنسبة نمو 100% مقارنة بالدورة الأولى في عدد الملفات المشاركة، لافتاً إلى أن إدارة الجمعية تدرس استحداث فئات جديدة ضمن الدورة الثالثة والتي يجري الإعداد لها خلال اجتماع مجلس الإدارة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الجائزة ساهمت في تحقيق التنمية الاجتماعية وبناء مقومات النهضة الاجتماعية المستدامة من خلال المبادرات والأعمال الجديرة بالإبراز والتقدير والتي يقوم بها الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي استشعرت مسؤولياتها في كافه الجوانب الاجتماعية.

تنوع

وأكد بن عنبر، أن فتح المجال أمام المشاركات من خارج إمارة رأس الخيمة ساهم في تنوع الملفات المشاركة بالجائزة والتي تصب في صالح خدمة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات الذي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة لهذا المجال، وتشكل حافزاً للمؤسسات والأفراد انطلاقاً من استراتيجية للارتقاء بالحياة الاجتماعية وتقديم الدعم والتمكين لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات.

وأضاف: شهدت الدورة الثانية استحداث 3 فئات تضمنت فئة الشخصيات الاجتماعية المتميزة، وفازت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بجائزة الشخصية المتميزة في العطاء الثقافي، ورجل الأعمال فهد الشيراوي بالشخصية المتميزة في العطاء الاجتماعي، ومهرة محمد بن صراي الشخصية المتميزة بالعطاء الإنساني، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بالشخصية المتميزة في المساندة والعطاء، وعلي محمد علي الموسى الشخصية المتميزة في التفاعل الاجتماعي.